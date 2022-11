"Torino non è una città per campeggiatori", Firrao chiede una svolta: "Servono soluzioni nuove"

" Torino non è una città per campeggiatori ": parte da questo presupposto la mozione presentata dal vice capogruppo di Torino Bellissima in Consiglio Comunale Pierlucio Firrao con l'obiettivo di sviluppare strutture adeguate a intercettare una nuova fetta di mercato nel settore del turismo.

A rinforzare questa istanza è la scarsa presenza di camping sul suolo cittadino e non solo: "Se vogliamo essere - ha sottolineato Firrao - davvero una città turistica, dobbiamo dare una risposta a un mercato che in Europa è in forte ascesa e che vede moltissimi turisti spostarsi in camper o in tenda".