"Donne fuori e donne dentro": al via il progetto che mette in rete chi cerca e chi offre lavoro

Sono aperte fino alla prossima settimana le iscrizioni per il nuovo corso Donne fuori e donne Dentro. Un progetto rivolto a 12 donne disoccupate, residenti nella Circoscrizione 8, che si svolgerà tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.

Una trentina di ore di formazione che permetteranno alle iscritte di migliorare la propria capacità di proporsi alle aziende, le proprie doti comunicative, sia in ambito on line e sia off line, e di confrontarsi sugli ostacoli frapposti tra le donne e il mondo del lavoro.

Al termine del corso sarà organizzato un evento aperto al pubblico. "Durante l'evento - spiega Massimo Francone - le 12 iscritte formeranno delle squadre affrontando un tema donne-lavoro con un’idea di soluzione. Dopodiché, il palco passerà alle donne imprenditrici, racconteranno la loro storia e lanceranno una proposta costruttiva. Alla fine, creeremo un momento di approfondimento professionale tra le stesse donne e le imprenditrici. Il nostro è obiettivo è infatti far incontrare persone che hanno esigenze diverse".

"Una bella proposta che aiuta le donne in cerca di lavoro sul nostro territorio, un piccolo passo certo, ma comunque importante" commenta il coordinatore Dario Pera.

L'iniziativa che vedrà la sua conclusione entro il 31 dicembre è cofinanziato dalla Circoscrizione 8 ed è realizzato dall'ente di formazione Progetto Marconi.

Per info e iscrizioni: https://progettomarconi.com/notizie/donne-dentro-e-donne-fuori/