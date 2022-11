I giovani e l'antimafia, a Grugliasco incontro con Giovanni Impastato

Il 18 novembre la città di Grugliasco ospiterà Giovanni Impastato per una serata sul tema della legalità. Alle ore 18, presso i locali dell’oratorio cittadino GO, incontrerà un gruppo di giovani protagonisti di progetti ed esperienze del Progetto GrugliascoGiovani e di GO - Grugliasco Oratorio che mettono al centro questa tematica.

Questo gruppo, nelle scorse settimane, si è incontrato per prepararsi al momento di dialogo e confronto con Giovanni Impastato, durante il quale potrà parlare di come vive la legalità nel proprio quotidiano, partendo dalla storia di Peppino Impastato e della sua famiglia.

In seguito, alle ore 21, presso l’auditorium dell’istituto comprensivo “66 Martiri”, si terrà la seconda parte della serata, rivolta a tutta la cittadinanza. Questo momento avrà al centro la presentazione del libro Mio fratello.

Tutta una vita con Peppino di Giovanni Impastato e vedrà la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi del territorio e dell’orchestra dell’Associazione Musica Insieme.