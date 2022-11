Parco dell'Arrivore: due appuntamenti di pulizia e di cura del verde

Il 19 e il 24 novembre nel parco dell’Arrivore sono in programma due iniziative comunitarie di pulizia e di cura del verde realizzate con il coordinamento di Torino Spazio Pubblico, il progetto di cittadinanza attiva promosso dal Comune di Torino.

Sabato 19 novembre dalle ore 14.30 avrà luogo l'evento "CuraTo è bello", in collaborazione con l'associazione Nuova Acropoli, con l’obiettivo di effettuare una pulizia ecologica del parco: i volontari puliranno dai rovi e dall'immondizia il boschetto a lato agli orti urbani, intorno al fabbricato diroccato da dove un tempo si estraeva la ghiaia.

Giovedì 24 novembre dalle ore 9.30, in collaborazione con l'impresa nel settore dell'informatica e telecomunicazioni Colt, verrà realizzato un intervento di pulizia intorno allo stagno dell'Arrivore. La giornata di sensibilizzazione ambientale avrà l'obiettivo di ridare visibilità ad un’area di grande valenza naturalistica, in questo momento impraticabile per via di rovi e immondizia, nella speranza che possa diventare un punto di incontro per tutti i cittadini.

Torino Spazio Pubblico, progetto incardinato presso gli uffici della Divisione Verde e Parchi della Città di Torino, ha finora coinvolto oltre 1600 cittadini in 130 aree verdi della città, di cui più di 200 tuttora attivi in oltre 30 luoghi, occupandosi della riqualificazione di parchi, giardini e piccole aiuole o aree verdi residuali, con lo scopo di sensibilizzare alla partecipazione e all'impegno civico. Tutte le attività sono realizzate grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni su Torino Spazio Pubblico e sulle modalità di adesione al progetto: www.comune.torino.it/verdepubblico/torino-spazio-pubblico/