Al Mauto, prende il via "Rally Talk"

Il 22 novembre prende il via Rally Talk, il ciclo di incontri con i protagonisti dei rally, realizzato al MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile in occasione della mostra "The Golden Age of Rally. Le grandi sfide".

Al centro del primo appuntamento, dalle ore 17,30 presso l’Auditorium del MAUTO, ci sarà un anno speciale, il 1972, che vide le due squadre ufficiali rally italiane, Fiat e Lancia, competere per vincere i rally internazionali.

In quell’anno pieno di sfide, infatti, Lancia vinse il Campionato Internazionale Marche, mentre l’equipaggio della squadra Fiat Pinto-Macaluso si aggiudicò il Campionato Europeo Piloti.

Ne parleranno, insieme al curatore della mostra Stefano Macaluso, i protagonisti di quell’epoca: Arnaldo Bernacchini, Ninni Russo, Piero Sodano e Maurizio Verini, moderati da Luca Pazielli.

Ospite speciale della serata sarà Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally con Lancia nel 1988 e 1989.