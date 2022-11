Aspettando il TFF40: tre proiezioni di avvicinamento insieme al direttore Steve Della Casa

In attesa del TFF 2022, sono previsti tre momenti di avvicinamento al festival, condotti dal direttore Steve Della Casa.

Il primo appuntamento è con Vivere senza paura nell’età dell’incertezza di Giulia Sodi, presentato al Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema, sabato 19 novembre alle ore 20.30.Dopo la proiezione interverranno Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati; Juliàn Carròn, docente di Teologia - Università Cattolica del Sacro Cuore; Giulia Sodi, regista; Steve Della Casa, direttore Torino Film Festival. Modera: Massimo Bernardini.

Il secondo appuntamento è per martedì 22 novembre alle 20.30 con Shahab Kermani e il suo film The Conference of the Birds.

Mercoledì 23 novembre sarà la volta di Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Prima del film ci sarà la presentazione del libro Short Cuts. Il cinema in 12 storie di Alberto Crespi (ed. Laterza), alla presenza dell’autore e di Steve Della Casa.

Giulia Sodi

Vivere senza paura nell'età dell'incertezza

(Italia 1922, 67’, HD, col.)

Un film, a cura di Samuele Busetto, Pia De Simone, Alessandra Gerolin, Kirsten Pinto Gfroerer, Aaron Riches, Alessandro Rovati e in collaborazione con Massimo Bernardini, è nato da una mostra creata per il Meeting di Rimini 2021. Come protagonisti tre grandi personalità: Charles Taylor, professore emerito di filosofia alla McGill University di Montreal; Julián Carrón, docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione dal 2005 al 2021; Rowan Williams, professore emerito di pensiero cristiano contemporaneo all’University of Cambridge e Arcivescovo di Canterbury, primate d’Inghilterra dal 2002 al 2012, si fanno provocare dalle domande più radicali del nostro tempo e tentano di rispondere partendo innanzitutto dal proprio percorso personale. Le loro testimonianze si intrecciano continuamente con le provocazioni, i fatti e le domande che ci riguardano, creando un flusso composto da canzoni, testi, interviste, clip di film e serie TV, poesie, opere d’arte e immagini di attualità. La scommessa è vivere il nostro tempo, così segnato dall’incertezza, come un’insostituibile opportunità per riscoprire la vera natura dell’io, la sua sete di verità, giustizia e bontà.

Shahab Kermani

The Conference of the Birds

(Germania 2020, 84’, HD, col., v.o. sott. it.)

Durante la guerra civile siriana, alcuni monaci e monache della comunità siro-cattolica di Al-Khalil, in fuga dal convento Deir Mar Musa in Siria, hanno trovato una nuova casa nel loro monastero di Deir Mar Maryiam nella città di Sulaymaniyah, nel Kurdistan irakeno, dove hanno accolto molte famiglie in fuga dall’ISIS. Come uno dei diversi programmi ospitati dalla comunità, i partecipanti costruiscono un'opera teatrale sulle basi del poema La conferenza degli uccelli del mistico islamico Farid ud Din Attar (XII secolo), intrecciando le allegorie del poema con le proprie esperienze personali. È l'estate 2017. L'ISIS è in ritiro. Sono gli ultimi giorni in comunità per questo popolo di origini e credenze diverse, che condivide la vita quotidiana nel piccolo roseto. Il film ci presenta la vita quotidiana nel monastero, intrecciata con la preparazione dell’opera teatrale.

Mar 22, h. 20.30

Jean-Luc Godard

Fino all'ultimo respiro (À bout de souffle)

(Francia 1960, 90’, DCP, b/n, v.o. sott. it.)

Michel Poiccard ruba un'automobile a Marsiglia e poi uccide un poliziotto che lo stava inseguendo. Arriva a Parigi e rivede Patricia, una studentessa americana di cui è innamorato e con cui vorrebbe condividere la sua vita spericolata. Intanto le forze dell'ordine gli danno la caccia e lui capisce che gli stanno alle costole dopo che la sua foto compare su "France Soir".

Mer 23, h. 21.00 - Prima del film presentazione del libro Short Cuts. Il cinema in 12 storie di Alberto Crespi (ed. Laterza), alla presenza dell’autore e di Steve Della Casa.

