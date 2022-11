Un musical hollywoodiano, un Cristicchi dantesco, l'abiura di Galileo e Agatha Christie per il weekend torinese

Weekend conclusivo per la ATP Finals, ma che si prepara per le prossime iniziative come il 40esimo Torino Film Festival. In città numerosi gli appuntamenti con il teatro, ma anche con i concerti e le mostre cinematografiche.

Ecco cosa non perdersi.

MOSTRE E SPETTACOLI

TFF OFF

Dal 19 al 23 novembre

In attesa del TFF 2022, sono previsti tre momenti di avvicinamento al festival, condotti dal direttore Steve Della Casa. Il primo appuntamento è con Vivere senza paura nell’età dell’incertezza di Giulia Sodi, presentato al Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema, sabato 19 novembre alle ore 20.30.Dopo la proiezione interverranno Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati; Juliàn Carròn, docente di Teologia - Università Cattolica del Sacro Cuore; Giulia Sodi, regista; Steve Della Casa, direttore Torino Film Festival. Modera: Massimo Bernardini.

Info: www.museocinema.it

METROPOLITAN ART

Sabato 19 e domenica 20 novembre

Continua con due appuntamenti, il 19 e il 20 novembre, il viaggio di Metropolitan Art 7, progetto proposto da Stalker Teatro e realizzato fin dalle sue origini con la collaborazione del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, per offrire un’esperienza affascinante e trasversale attraverso l’arte, l’architettura e il teatro che definiscono il tessuto culturale del territorio. Dopo i percorsi turistico culturali che a ottobre hanno coinvolto il Castello di Rivoli, la GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e l’ex O.P. di Collegno, Metropolitan Art 7 presenta due performance di Stalker Teatro al Castello di Rivoli e alla Reggia de La Venaria Reale.

Info: prenotazioni@lavenariareale.it

OMAGGIO A FRANCESCO ROSI

Fino al 17 aprile

“Le mani sulla verità”, questo il titolo della mostra in omaggio a Francesco Rosi (15 novembre 1922-10 gennaio 2015) tratto proprio da una delle sue pellicole più celebri. Il Museo del Cinema ospita un’articolata retrospettiva sul regista che proprio avrebbe compiuto 100 anni. Incentrata su cinque titoli particolarmente significativi nella ricca filmografia del regista (Le mani sulla città, Uomini contro, Salvatore Giuliano, Il caso Mattei e Cristo si è fermato a Eboli), l’esposizione aperta fino al 17 aprile al piano di accoglienza della Mola, è un viaggio multimediale che impiega le nuove tecnologie per sollecitare l’interesse delle giovani generazioni verso temi importanti e ancora attuale.

Info: www.museocinema.it



COM'ERI VESTITA?

Fino al 24 novembre

Diciassette vestiti, ognuno accompagnato da una frase e da un fiore: sono gli abiti che indossavano altrettante donne vittime di violenza sessuale e che sono esposti in mostra nei locali della Città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 fino al 24 novembre. L'ente ha raccolto l'invito di Amnesty international dopo altre tappe in giro per l'Italia.

Info: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/

CONCERTI

FOLKCLUB

Venerdì 18 e sabato 19 novembre ore 21.30

Doppio appuntamento concertistico al Folkclub. Venerdì 18 novembre alle ore 21.30 appuntamento del FolkClub con la prima e unica data italiana di Mihàly Borbély Polygon Trio. Impegnativa come quella da camera, la musica di questo eccezionale trio ungherese è a volte malinconica e stimolante, altre volte vibra e si dipana con uno slancio travolgente.Sabato 19 novembre alle ore 21.30 per la rassegna Tablao d'Autore Fuensanta "La moneta" con Mercedes Cortés e Jordi Flores. Tablao d'autore: la più attesa, la più prestigiosa, la più autentica rassegna di Flamenco, presenta La Moneta, già niña prodigio, bailaora gitana dal sapore e dal peso artistico antiguo tipico di Granada, dalla tecnica impeccabile finemente amalgamata a un’espressività potente.

Info: www.folkclub.it



LIRICA E MUSICAL A CORTE

Dal 20 al 23 novembre

Stupinigi fa rima con spettacolo e musica lirica. Il Salone d’Onore della Palazzina di Caccia, la residenza sabauda del Comune di Nichelino ospiterà, dal 20 novembre al 23 aprile 2023, sei appuntamenti della rassegna del Teatro Superga con la grande lirica e l’affascinante spettacolo della narrazione in musica. Con Carmen, Turandot, Otello, Hollywood Musical una celebrazione dei musical nati direttamente per il grande schermo senza passare dal palcoscenico; Cabaret e Chicago sarà dedicato a due giganti del teatro musicale, John Kander e Fred Ebb; Disney Live Action servirà a continuare ad esplorare l’universo Disney, dopo il successo nelle scorse stagioni degli appuntamenti Disney e Disney+Pixar.

Info: 011.6279789; biglietteria@teatrosuperga.it; www.teatrosuperga.it

TEATRO

LA CUPA. FABBULA DI UN OMO CHE DIVINNE UN ALBERO

Venerdì 18 novembre ore 20, sabato 19 ore 19, domenica 20 ore 15.30

Una vera e propria epopea familiare, sprofondata nel ventre di una cava ricolma di colpe e delitti, che si svolge nella notte di Sant’Antonio, una notte illuminata e scaldata dal fuoco, ma attraversata anche da una vena magica che avvicina gli uomini agli animali, tra sventure e dannazioni. Questo testo di Mimmo Borrelli è stato definito "un capolavoro assoluto che cambia le sorti della scena" e "lo spettacolo più importante degli ultimi tre decenni".

Info: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri; www.teatrostabiletorino.it

http://www.teatrostabiletorino.it

SERVO DI SCENA

Venerdì 18 novembre ore 20.45, sabato 19 ore 19.30, domenica 20 ore 15.30. Poi in replica fino al 27 novembre

Questo testo di Ronald Harwood è considerato una delle commedie più importanti del Novecento, un grande inno all’amore per il teatro, all’illusione che la civiltà possa sconfiggere le forze oscure della guerra che incombe tutto intorno. La regia è di Guglielmo Ferro.

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

ANTICHI MAESTRI

Venerdì 18 novembre ore 20.45, sabato 19 ore 19.30, domenica 20 ore 15.30

Lo spettacolo è tratto dal romanzo Alte Meister di Thomas Barnhard, qui trasformato da Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi in un vero e proprio studio teatrale sulla funzione dell'arte, i limiti della bellezza, la nevrosi della modernità, l'angoscia della solitudine.

Info: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it