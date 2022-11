Gli immobili sequestrati alla 'ndrangheta rinascono: andranno a chi è in difficoltà grazie agli studenti della Scuola Edile

Gli immobili sequestrati alla mafia e alla 'ndrangheta rinascono come alloggi per chi è in difficoltà: a restituirli ai torinesi saranno i ragazzi della Scuola Edile di Torino. Il Comune ha sottoscritto questa mattina con l'ente un protocollo per favorire l'inserimento nel mondo degli studenti nel mondo di lavoro.

Alloggio della 'ndrangheta ai giovani stranieri

Il primo cantiere scuola sarà in un appartamento di corso Lecce, di circa 130 mq, che diventerà una casa per giovani stranieri in cerca di una vita autonoma. L'alloggio era di proprietà della famiglia 'ndranghetista dei Lo Surdo ed è stato sequestrato nel 2015. Il cantiere impegnerà inizialmente 8 ragazzi e successivamente, a rotazione altri 20, di età compresa tra i 14 e 18 anni che si occuperanno di fare piccoli interventi di manutenzione e il rinnovo delle finiture.

I commenti

"Questo protocollo - ha spiegato la vice sindaca Michela Favaro - coniuga l'esigenza di restituire alla cittadinanza i beni confiscati, dandogli una nuova vita, insieme ad un momento di crescita professionale". "Il progetto che parte oggi - ha aggiunto l'assessore alla Sicurezza Gianna Pentenero - ha un grande valore per tutti torinesi". "I nostri ragazzi potranno occuparsi di manutenzione e ristrutturazione vera nell'ambito di un progetto importante e di grande impatto sociale" ha concluso il presidente di FSC Torino Massimo Maccagno.

15 immobili confiscati al Comune