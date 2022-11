Con 15 nuovi alberi (e l'aiuto dei bambini) parte il recupero del pratone di Parella

Al Prato delle Salette è stata una celebrazione speciale della Festa dell’albero con l’iniziativa “Un albero per il futuro”. Giovani frassini e carpini sono stati piantati con l’aiuto dei bambini delle scuole Kennedy e King-Mila.

Iniziativa voluta da Comune, Legambiente e carabinieri forestali

Dopo essere stato al centro di una lunga battaglia per non far perdere al quartiere un importante spazio verde, è partito così il percorso partecipato di recupero del Pratone di Parella, promosso dall'amministrazione comunale e dalla Circoscrizione 4, insieme a Legambiente Piemonte e al Comando Unità Forestali dell’Arma dei Carabinieri.

Francesco Tresso, assessore al Verde pubblico di Torino, ha evidenziato il valore dell’iniziativa. “È bello che ci siano i bambini insieme all’autorità - ha detto l’assessore agli studenti presenti - pianterete degli alberi che vedrete crescere. Torino ha un importante patrimonio arboreo, che però ha bisogno di essere curato. Questa rimarrà un’area verde a disposizione di tutti, un luogo di socialità. Una città più verde, una città più alberata è una città in cui si vive meglio”.