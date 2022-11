Quali sono le criptovalute di tendenza al momento, nonostante le attuali condizioni di mercato

Riuscirà il mercato delle criptovalute a risollevarsi e uscire quanto prima dalla sua attuale fase ribassista? Nessuno può dirlo con certezza e sebbene il mercato sia in fase di ripresa, ci vorrà ancora molto tempo prima che raggiunga i massimi dell’anno scorso.

Tuttavia, questo non significa che non ci siano progetti in crescita che stanno attirando l'attenzione della comunità crypto.

La fase ribassista è un buon momento per cercare nuove gemme, infatti ci sono alcuni progetti che in futuro possono diventare le criptovalute di tendenza.

Tra questi troviamo RobotEra e Calvaria, entrambi sviluppati nell’ambito del crypto gaming. Vediamo cosa rende questi progetti così speciali.

Quali sono le criptovalute di tendenza nel mercato ribassista?

Il token TARO venduto a 0,020 dollari nella prima fase di presale

Al momento, la tendenza principale del mercato delle criptovalute è rappresentata dal metaverso e dal gaming.

È un dato di fatto, visto che gli investimenti si stanno riversando su progetti con queste caratteristiche. Oltre ad essere divertenti, questi presentano funzioni P2E in grado di offrire agli investitori un modo affidabile per guadagnare reddito passivo.

È per questo che RobotEra sta ricevendo grande interesse sin dalla prevendita. Si tratta di un metaverso in cui i giocatori possono entrare in un mondo virtuale, impersonando dei robot futuristici, ottenibili tramite l’acquisto di NFT.

Tuttavia, RobotEra non è solo un metaverso con skin ispirate ai robot. Il suo punto di forza è la varietà di meccaniche che lo rendono un'esperienza sociale coinvolgente. Attraverso i loro avatar robot, i giocatori possono partecipare a varie attività ed esperienze - come concerti, discoteche, saloni e musei.

Il team dietro al progetto sa bene che un metaverso deve avere una forte base sociale e permettere ai giocatori di creare le proprie esperienze interattive.

Si tratta di un aspetto dal grande potenziale, in quanto consente ai giocatori di divertirsi come vogliono, proprio come in un gioco sandbox. Non è richiesta alcuna conoscenza nel coding o nella programmazione, quindi possono accedervi tutti.

I giocatori potranno creare edifici e compagni robot che potranno vendere in un marketplace, così come continenti e oggetti NFT. Si tratta di una funzione con un grande potenziale.

RobotEra permetterà anche di guadagnare sfruttando la piattaforma social in modo coinvolgente, creando eventi e vendendo i biglietti per potervi accedere.

Allo stesso modo, i giocatori potranno vendere i loro immobili virtuali e avere un flusso di guadagno costante di entrate dalla commissione di gestione dei terreni. Sarà anche possibile ottenere varie ricompense che appariranno di tanto in tanto.

RobotEra con le sue caratteristiche vuole "fornire ai giocatori una potente piattaforma di metaverso multidimensionale che integri intrattenimento, creazione, gestione, esplorazione e interazione".

L’economia di RobotEra si basa sul token TARO che verrà usato per comprare i biglietti e ottenere accesso agli eventi creati dai giocatori. Inoltre, sarà possibile mettere TARO in stake con un APY interessante - un buon modo per guadagnare se non si ha il tempo per partecipare alle attività.

TARO è attualmente in fase di presale, mentre le meccaniche di RobotEra stanno suscitando grande attenzione. Al momento RobotEra è nella sua prima fase di presale, con il valore di TARO a 0,020 $.

Nelle fasi successive il valore aumenterà, con la seconda fase che lo vedrà salire a 0,025 $. Nella terza e ultima fase il valore salirà a 0,032 $. TARO può essere acquistato con USDT o ETH, con un investimento minimo di 20 $.

Come RobotEra, anche Calvaria ha avuto un grande impatto nel settore giochi blockchain. Si tratta di un gioco di carte con versioni F2P e P2E. Il team di Calvaria ha fatto di tutto per rendere l’accessibilità il suo punto di forza. Infatti, i giocatori potranno iniziare a giocare anche senza possedere criptovalute.

La versione P2E presenta varie caratteristiche, come la possibilità di scommettere sui tornei ed essere pagati in royalty. Tra le altre funzioni di Calvaria, troviamo la possibilità di mettere il token RIA in stake, un sistema per ottenere borse di studio, mini-giochi e un negozio in-game.

Gli spettacolari artwork del gioco sono acquistabili dai giocatori come NFT.

RobotEra e altri progetti di metaverso mostrano potenziale nel mercato ribassista

Il mercato delle criptovalute sarà pure in ribasso, ma gli investitori non devono disperare.

RobotEra e giochi P2E come Calvaria stanno dimostrando che si può ancora essere ottimisti. Come dimostrato da questi progetti, l’importante è proporre qualcosa di unico.