Sicurezza a scuola, Sarno (Pd): "In Piemonte un crollo ogni 4 giorni. Già dimenticata la morte di Vito Scafidi?"

"14 anni fa Vito Scafidi perdeva la vita - dichiara il Consigliere regionale Diego Sarno - non per una tragica fatalità, ma per la negligenza e la disattenzione verso un'edilizia scolastica fatiscente e ancora troppo spesso fuori norma. Sono passati 14 anni nei quali Cinzia Caggiano, la madre di Vito, ha trasformato il suo dolore privato, un dolore indicibile, in occasione di lotta pubblica per i diritti di tutti, affinché mai più nessuno dovesse rivivere un tale dolore. La quantità di crolli e di edifici fuori norma ci dimostra che non si è ancora fatto abbastanza".

"Oggi ricorre - prosegue il Consigliere dem - anche grazie al lavoro di Acmos e Benvenuti in Italia che hanno accompagnato Cinzia nella sua battaglia, la settima giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, celebrata da tante associazioni in tante scuole proprio perché il tema della sicurezza a scuola non venga mai più sottovalutato. Nel confrontarci con studenti e studentesse, noi adulti dobbiamo innanzitutto saper dare l'esempio, specialmente quando ci troviamo a lavorare nelle istituzioni".

Il consigliere Sarno conclude: "Oggi in Consiglio tra l'altro approveremo le nomine di tre componenti di Orecol, l'Organismo Regionale per le attività di controllo di natura collaborativa: intendo sottolineare ancora una volta l'importanza di mettere gli appalti per gli interventi per la sicurezza scolastica sotto i riflettori dei controlli di Orecol. È desolante constatare che negli ultimi tre anni non si è prestata sufficiente attenzione al tema: anche per questo chiederemo un'audizione per chiedere agli esperti di raccontarci lo stato dell'arte sulla sicurezza a scuola, in modo da avere gli elementi necessari per assumere impegni concreti".