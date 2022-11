Bardonecchia, crolla un ponteggio nel residence davanti a Campo Smith: soccorsi tre operai, si cercano altri feriti

Un ponteggio è crollato oggi pomeriggio, mercoledì 23 novembre, in un cantiere di Bardonecchia. Oggetto dei lavori era la facciata del residence proprio di fronte a Campo Smith. Il crollo ha coinvolto almeno tre operai, che sono stati feriti e subito soccorsi. Uno di loro in particolare sarebbe in condizioni più gravi e per questo è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino con l'elisoccorso. Al momento si cercano altre persone eventualmente coinvolte.

Sul posto stanno intervenendo i soccorritori del 118 e la polizia di Bardonecchia, oltre, naturalmente, ai vigili del fuoco, impegnati con il team USAR (Urban Search and Rescue) e il nucleo cinofili proprio per effettuare immediatamente le operazioni di ricerca sotto le macerie.