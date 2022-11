Chieri si prepara alla Notte Bianca e Rossa del Jazz

Sabato 26 novembre, in occasione dei festeggiamenti del 50° di fondazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Chieri, si svolgerà un’edizione speciale della “Notte Bianca e Rossa”, che quest’anno sarà in versione “jazz”, grazie alla collaborazione con il FolkClub.

Un’edizione “speciale” in quanto si svolgerà unicamente “in door”, con due concerti ospitati dalla Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco (piazza Cavour) e da ArKa Centro Giovanile (Area Caselli).

Si inizia alle ore 21, alla Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco, con l’ensemble CIACK JAZZ TRIO (Ruben Bellavia: batteria; Alessandro Chiappetta: chitarra elettrica; Davide Liberti: contrabbasso), quindi si prosegue alle ore 22 al Centro Giovanile Area Caselli con il concerto dei KORA BEAT (Cheikh Fall: Kora, voce; Gianni Denitto: Sax, effetti; Andrea di Marco: Basso elettrico; Badara Dieng: percussioni; Samba Fall: batteria).

La Direzione Artistica e l’Organizzazione Generale è di Paolo Lucà (FolkClub).

Ingresso gratuito.

Durante la serata saranno promossi i principi, i valori e le attività della CRI compreso il progetto “Aiuta CRI Aiuta” del Comitato di Chieri, volto alla riduzione dei costi di trasporto in ambulanza per i cittadini.

«Cultura e Solidarietà solo il binomio che caratterizza il progetto “Aiuta CRI Aiuta” e questa edizione speciale della “Notte Bianca e Rossa” che come Comune di Chieri siamo orgogliosi di sostenere, in concomitanza dei 50 anni di attività della sezione chierese della Croce Rossa-commenta il Sindaco Alessandro Sicchiero-50 anni a servizio del territorio e dei chieresi. Un momento di festa, di speranza, di condivisione di valori, di unità della nostra comunità. E siamo lieti che la “Notte” veda la collaborazione con un’istituzione che è un’eccellenza per i cultori della musica, ovvero il FolkClub. Auguri, quindi, alla CRI chierese, e grazie per l’impegno e la generosità dei tanti volontari».

Info: www.aiutacriaiuta.it