DOGE, D2T e le criptovalute in trend questo mese

Mentre gran parte del mercato delle criptovalute quest’anno è in calo, ce ne sono alcune che si stanno dirigendo nella direzione opposta, almeno nell’ultimo mese.

Sono 4 i progetti di criptovalute di tendenza questo mese che vale la pena tenere d'occhio. Oltre a DOGE, Dash 2 Trade (D2T), IMPT e Calvaria (RIA) sono tutti in ripresa.

Diamo un'occhiata più da vicino a queste criptovalute.

Le tendenze crypto di questo mese

Ecco una rapida panoramica dei trend delle criptovalute di questo mese

Dash 2 Trade — Piattaforma di approfondimento per i trader di criptovalute

IMPT — Un mercato decentralizzato di compensazione del carbonio

Calvaria — Gioco di carte da battaglia con criptovalute

Dogecoin — Per puntare sulla spinta di Elon Musk

Dash 2 Trade — Piattaforma di approfondimento per i trader di criptovalute

Dash 2 Trade è una nuova piattaforma di approfondimento, creata appositamente per i trader di criptovalute. Ora, con D2T, gli investitori in questo mercato possono ottenere tutti i dati, le statistiche e i segnali che chi investe in azioni ha già a disposizione.

D2T fornisce segnali di acquisto e vendita specifici per criptovalute, approfondimenti, dati, grafici e segnali social, che aiutano i trader a capire di cosa si parla online: un fattore che spesso ha un impatto importante sul prezzo futuro dei progetti crypto. C'è anche un concorso settimanale in cui gli utenti devono fare previsioni su una crypto e possono guadagnare premi.

Dash 2 Trade è nella fase 3 di prevendita e il valore del token D2T aumenta man mano che la prevendita avanza.

IMPT — Un mercato decentralizzato di compensazione del carbonio

IMPT ha creato un mercato decentralizzato di compensazione delle emissioni di carbonio sulla blockchain, in modo da rendere tutto trasparente, prevenendo frodi e doppi conteggi. Gli individui hanno la possibilità di acquistare, vendere o ritirare crediti di carbonio.

Grazie alle partnership con marchi internazionali, IMPT sta aumentando la consapevolezza per i progetti eco-compatibili e sta intraprendendo azioni concrete per costruire un mondo migliore intorno a noi.

Si trova a più della metà della sua fase di prevendita 2, dopo una fase 1 di grande successo.

Calvaria — Gioco di carte da battaglia con criptovalute

Il nuovo gioco di carte da battaglia Calvaria: Duels of Eternity è un P2E che gli utenti stanno già adorando: ne esiste infatti una versione free per coloro che non hanno familiarità con il funzionamento di blockchain e criptovalute.

Chi vuole può divertirsi giocando a Calvaria gratuitamente ed essere istruito lungo il percorso su cosa sia un P2E e quanto si può guadagnare con gli NFT. Ciò ne semplifica la comprensione, poiché viene eseguito in modo pratico e divertente, il che porta a fidelizzare un gran numero di utenti.

Il token nativo RIA ha già raggiunto il 90 % della fase di prevendita 4: il prezzo è destinato ad aumentare nelle fasi successive. Decisamente tra i migliori crypto gaming del momento.

Tamadoge — Un nuovo P2E

Tamadoge combina P2E e NFT, per offrire agli utenti non solo un modo divertente per interagire e giocare nel metaverso, ma anche per creare valori e scambi al di fuori dell'ecosistema. Dato che si ispira al popolare gioco elettronico Tamagotchi degli anni '90, gli utenti TAMA possono portare il loro animale online per allevarlo e addestrarlo, uscire con gli amici e gareggiare per guadagnare premi e ottenere risultati.

Man mano che il valore dei loro NFT aumenta, possono quindi scambiarli facilmente con altri, ottenendone un rendimento. Si tratta di un valido caso d'uso del token TAMA al di fuori del solo gioco.

TAMA ha già chiuso con successo la prevendita ed è ora disponibile per l'acquisto sulle piattaforme decentralizzate e centralizzate, tra cui OKX e LBank.

Dogecoin — Per puntare sulla spinta di Elon Musk

Dogecoin (DOGE) ha avuto un enorme aumento di valore a partire dal 1 novembre, guadagnando il 121,10%.

Parte del motivo di questo grande aumento di valore è l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk: il miliardario è infatti sempre legato alle meme coin, in particolare a Dogecoin. Le persone puntano proprio sul fatto che DOGE potrebbe diventare un metodo di pagamento per l'abbonamento Blue di Twitter, come ha riferito Musk all'inizio dell'anno.

Ciò ha portato molte persone a comprare DOGE su base speculativa. Tuttavia, è stato acquistato a un ritmo così alto, che è probabile un cambiamento in negativo in futuro.

Conclusione

Dogecoin ha registrato un profitto ultimamente perché, come al solito, è intervenuto indirettamente Elon Musk, ma il miliardario non può sostenere la criptovaluta in qualsiasi frangente.

Altri progetti come Dash 2 Trade, IMPT, Calvaria e Tamadoge sono dotati di maggiore valore intrinseco e hanno una prospettiva a lungo termine migliore.