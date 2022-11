Ultimi giorni per scrivere la tua letterina! Noi siamo pronti per un nuovo record: la lettera a Babbo Natale più lunga del Mondo!

Ultimi giorni per poter spedire la propria letterina a Babbo Natale cliccando sul link https://helpingchild.it/letterina/ e contribuire direttamente a realizzare la lettera al caro e amato Babbo Natale più lunga del mondo.

L’iniziativa “CARO BABBO NATALE” infatti chiede l’aiuto di tutti i nostri bambini in modo tale che quest’anno la classica letterina a Babbo Natale diventi un pensiero da bambino ai bambini ucraini che hanno perso tutto. Noi ci impegneremo a dare massima visibilità a tutte queste letterine, faremo parlare di noi ….. di noi Italiani e del nostro aiuto concreto.

Il progetto

Si sta consumando una guerra molto crudele perchè chi è rimasto in Ucraina sono i più poveri, sono quelli che già non avevano niente prima del conflitto, sono quelli che vivono e vivevano nei villaggi attorno alle grandi città. Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!

Uniremo e stamperemo tutte le letterine dei bambini Italiani srotolando per le vie di Marene (CN) la letterina più lunga del mondo in un grande evento che si terrà il 4 dicembre 2022. Superiamo insieme la lunghezza di 3841mt pari all’altezza del Monviso!

Un segno che non è solo una donazione: sarà la testimonianza di un’idea semplice, ma fondamentale per ridare speranza ad un popolo duramente colpito.

Le donazioni da parte delle aziende e delle istituzioni saranno il modo più rapido per aiutare e più ne arriveranno, più concreto sarà l’aiuto offerto a questi bambini che stanno perdendo, in questi tragici giorni di guerra, la bellezza e la spensieratezza della loro giovanissima età.

I bambini dell’Ucraina hanno bisogno di noi ora per affrontare il difficile momento di oggi e per ricostruire il loro domani. Facciamo conoscere il grande cuore degli italiani …. in una sola parola solidarietà.

Aziende e privati potranno donare qualsiasi importo liberamente e in completo anonimato pubblico

Siamo nel 2022, ma la guerra è tornata fra noi. La parola solidarietà è dunque più che mai attuale: non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza di un popolo messo alle corde dal conflitto bellico. Con le nostre donazioni aiuteremo i bambini vittime innocenti di questa brutta situazione per farli tornare a crescere sani, studiare, ma soprattutto sopravvivere restituendo loro così un sorriso e una speranza nel futuro.

Il SERMIG, sempre sensibile alla chiamata di chi vuole promuovere e praticare la solidarietà nei confronti di chi è povero o in difficoltà, ci aiuterà in questa iniziativa facendo arrivare gli aiuti economici ai bambini ucraini.

Non ci resta aspettare le ultime letterine e darvi appuntamento a domenica 4 dicembre a Marene (Cuneo).

Link per scrivere la letterina a Babbo Natale https://helpingchild.it/letterina/

Per maggiori informazioni contattare Paolo 339-8665210

E-mail segreteria@helpingchild.it

Sito internet https://helpingchild.it/