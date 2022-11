Nuovi parcheggi per residenti nel centro di Torino: strisce giallo blu in corso Vittorio, Bolzano, San Maurizio e Regina Margherita

Nel centro di Torino nuovi parcheggi riservati, durante la notte, ai residenti. Dopo il Quadrilatero Romano, nel corso del 2023 le strisce giallo blu arriveranno anche nell'area compresa tra il Po, corso Vittorio Emanuele, corso Bolzano/corso San Martino e corso Regina Margherita/corso San Maurizio. In queste zone, dalle 19.30 alle 8 del mattino gli stalli a pagamento saranno dunque riservati ai residenti e ai domiciliati in possesso di permesso in abbonamento per la sosta diurna.

Foglietta: "Risultati del primo anno di mandato"

Il tema è stata al centro di una commissione molto partecipata, che si è svolta lunedì sera nella sede della Circoscrizione 1, dove l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta ha presentato il progetto. "In questi giorni - ha spiegato Foglietta - vediamo la realizzazione di alcune delle cose messe in campo nel primo anno di mandato". "Avevamo deciso - ha aggiunto - di proseguire con le strisce giallo/blu per i residenti in tutte le Circoscrizioni: oggi si vedono i primi frutti sulla Zona Romana".

Savio (Circoscrizione 1): "Risposta alle richieste dei cittadini"

"Si tratta di una risposta - ha sottolineato la Presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio - alle richieste dei cittadini che, soprattutto nei fine settimana e nelle serate estive, devono girare a lungo per trovare un parcheggio libero". "L'abbonamento annuale per parcheggiare nella zona di residenza non dà ovviamente garanzia del posto sotto casa; ma con le strisce giallo blu il 50% dei posti auto notturni saranno riservati ai residenti, dalle 19,30 alle 8 del giorno dopo", ha concluso.

Lega: "Per alcune criticità nessuna risposta esaustiva"

La Lega, a nome del capogruppo Federico Rolando, sottolinea di aver "rilevato alcune criticità, a cui non abbiamo ricevuto risposte esaustive". "Le nostre perplessità - aggiunge Antonio Di Nardo - hanno riguardato soprattutto la possibilità per i residenti che parcheggiano solo in orario serale/notturno, ma sprovvisti di permesso annuale, (che magari pagano già nella zona in cui lavorano), di poter ugualmente fruire delle strisce giallo/blu, senza per questo dover sborsare altri soldi per un secondo abbonamento. Il tecnico del comune ci ha risposto che il permesso è l'unico mezzo di controllo per coloro che avranno titolo di parcheggiare in tali spazi, mentre a nostro avviso, è possibile creare un data base attraverso le targhe". Il Carroccio ha apprezzato l'apertura del coordinatore Martinez in merito ad eventuali ragionamenti sull'area di via San Secondo e via Sacchi.