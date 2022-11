"Il Covid ha fermato le diagnosi di tumori". A dicembre Nova Coop sostiene Candiolo con Una spesa contro il cancro

Per tutto dicembre i consumatori contribuiranno all'acquisto di una nuova colonna endoscopica per lo screening e la diagnosi dei tumori del colon retto. La collaborazione tra le due realtà, che si rinnova per la quarta volta in occasione delle feste natalizie, ha già permesso di raccogliere oltre 360 mila euro. "Da sempre - ha sottolineato il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive - sosteniamo la promozione del benessere e dei corretti stili di vita come azione caratterizzante della nostra attività, attraverso l'offerta di prodotti sani, genuini e controllati".