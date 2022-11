Il Palavillage di Grugliasco 'scende in campo' per sostenere la ricerca contro il cancro

Il Palavillage di Grugliasco 'scende in campo' per la ricerca contro il cancro

Il Palavillage di Grugliasco scende in campo per la Ricerca a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto di Candiolo IRCCS.

Venerdì 25 novembre la struttura di Grugliasco ospiterà il Torneo di Beach Volley, organizzato dallo studio legale Trifirò & Partners Avvocati, il cui ricavato verrà devoluto interamente alla Fondazione.

In concomitanza con l’evento, Palavillage ha deciso di devolvere 1 euro per ogni prenotazione dei campi da padel e di sostenere così, anch’esso, l’attività di Ricerca presso l’Istituto di Candiolo.

Con i suoi 10 campi da padel prenotabili tutti i giorni di ora in ora dalle 8 alle 24, Palavillage accoglie moltissimi sportivi ogni giorno. Non solo, grazie ai numerosi servizi offerti (coworking, centro estetico, ristorante e hub store) dalla struttura transitano quotidianamente centinaia di persone che potranno a loro volta sostenere l’iniziativa.

Per tutta la mattinata del 25 novembre saranno presenti alcuni volontari con un corner dedicato, in cui trovare tutte le informazioni necessarie per sostenere la Fondazione.

Un’iniziativa volta a sensibilizzare sempre più persone verso l’importanza della Ricerca oncologica.