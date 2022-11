Tamponamento tra due veicoli all'altezza di Venaria: traffico in tilt sulla tangenziale

Tangenziale ancora una volta fa rima con incidente. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 novembre, il tamponamento tra due veicoli, avvenuto all'altezza di Venaria, in direzione Milano, non ha causato feriti ma mandato in tilt la circolazione.

Grossi problemi alla circolazione

Il traffico, infatti, risulta fortemente rallentato in entrambe le direzioni.