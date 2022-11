Medicina sportiva e riabilitazione riunite a Torino

Domani, sabato 26 Novembre, avrà luogo a Torino il convegno Medicina Sportiva Riabilitativa dello Sport. Focus di questa edizione le innovazioni delle applicazioni durante il periodo Covid e post Covid. Si parlerà inoltre delle caratteristiche fondamentali per divenire un Collaborating Center, i centri che hanno come mission quella di facilitare reti educative, lo sviluppo e la ricerca nazionali e internazionali per la promozione di progetti scientifici innovativi, la diffusione di principi di medicina dello sport e la corretta cura degli atleti.