Genuinità, sostenibilità ecologica, artigianalità, trasparenza, prossimità e gusto sotto l'insegna di Confcooperative Cremona

Lavorare insieme per moltiplicare il risultato, con questo obiettivo alcune cooperative cremonesi parteciperanno al prossimo appuntamento del BonTà, a CremonaFiere dal 26 al 28 novembre, in una combinazione di storia, cultura e territorio per valorizzare le eccellenze e l'identità del patrimonio enogastronomico italiano. Sotto il cappello di Confcooperative Cremona Cascina Marasco, Filiera Corta Solidale, Inchiostro, Nazareth, NonSoloNoi e Radici, porteranno all’evento, oltre alla cultura del buon cibo e del rispetto del territorio, anche i loro prodotti freschi, biologici, sani ed etici.