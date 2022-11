Inaugurazione Tff: Mollica si prende la scena, McDowell gli applausi. E Mattarella scrive: "Auguri per la 40esima edizione"

Il Torino Film Festival è ufficialmente incominciato. L'evento che chiude un novembre memorabile di Torino, con il pienone di turisti in città e dominato dalle Atp Finals di tennis (dopo Cioccolatò e una serie di eventi che hanno invaso le vie del centro e in periferia per tutto il mese), ha inaugurato la sua quarantesima edizione questa sera, venerdì 25 novembre, con un evento al Teatro Regio.

La serata dedicata ai Beatles e ai Rolling Stones

Dalle 17.30 hanno iniziato a sfilare sul red carpet tutti gli ospiti della serata, con due bellezze protagoniste: la madrina del festival Pilar Fogliati e la cantante Noemi [LEGGI QUI].

La grande attesa era però tutta per l'evento all'interno, che ha scelto come tema i Beatles e i Rolling Stones e il loro rapporto con il cinema. Ospite d'onore Malcom McDowell, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo del protagonista in "Arancia Meccanica", uno dei film più iconici della storia della cinema. A fare gli onori di casa, il direttore del Festival, Steve Della Casa, insieme al presidente del Museo Nazionale del Cinema Enzo Ghigo e al direttore Domenico De Gaetano.

Mattarella: "Restituire centralità alle sale cinematografiche"

In apertura di serata, l'omaggio a Gianni Rondolino, uno degli ideatori del Torino Film Festival. Poi spazio al messaggio arrivato - per la prima volta - direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Sono lieto di far giungere il mio saluto al Torino Film Festival, giunto quest'anno al ragguardevole traguardo della quarantesima edizione", ha scritto Mattarella. "Si tratta di un Festival "diffuso" che intende coinvolgere l'intera città, restituendo centralità alle sale cinematografiche, oggi attraversate da difficoltà. E che contribuirà a rilanciare l'universo del cinema, che va inteso non solo come rilevante fenomeno culturale, ma anche come momento di aggregazione sociale, risorsa preziosa soprattutto dopo la lunga e dolorosa stagione del Covid. Invio dunque un augurio cordiale perché il Festival rappresenti un'occasione di crescita culturale, sociale e civile".