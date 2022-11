Torino Film Festival: Noemi e Pilar Fogliati sono le stelle sul red carpet [VIDEO e FOTO]

Emozionate ma entusiaste, Pilar Fogliati e Noemi sono le due stelle che hanno illuminato con il red carpet del Torino Film Festival.

“Partecipo sempre a questi eventi come un outsider perché io vengo dalla musica ma mi sono laureata in critica cinematografica e televisiva, per me il cinema resta un grande amore con il suo linguaggio che mi affascina sempre molto” ha esordito Noemi.

La cantante domani sarà ospite del TFF con una masterclass a ingresso libero, mentre questa sera è stata sul palco del regio insieme al collega Samuel, Vincenzo Mollica, Malcolm McDowell, Lorenzo Grieco per parlare di Beatles e Rolling Stones e del loro rapporto con il cinema.

“Due pilastri della musica pop, credo che abbiamo disegnato lo schema della musica moderna” ha aggiunto.

“Spero mi porti fortuna e di portargli fortuna” ha commentato la madrina del festival, Pilar Fogliati. L’attrice protagonista di Cuori è legata alla città in cui ha registrato proprio la serie ed è felice di far parte del 40esimo Torino Film Festival. “Torino adesso è casa mia”.

Anche Pilar sarà protagonista di una Masterclass che si terrà domenica al cinema Massimo.