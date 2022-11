Alle Vallette vai in carcere due volte: "Senza aiuto psicologico, sanitario e sociale è un supplemento di pena" [VIDEO]

"Sono 600 - ha aggiunto l'esponente di +Europa - le persone con dipendenza, a cui non si riesce a dare una risposta e vivono in uno stato di prostrazione per non riuscire ad avere un primo contatto con il Sert, se non dopo 2 mesi". "I tossici non devono stare in carcere. Faccio un appello al ministro Nordio perché si faccia qualcosa di concreto: gli sforzi economici non possono limitarsi alla ristrutturazione della struttura, c'è da premere su misure alternative", ha concluso Magi.