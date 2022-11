Aree ecologiche, Grugliasco approva i criteri per l'assegnazione dei contributi

La Giunta Comunale di Grugliasco ha approvato i criteri di assegnazione dei contributi per le spese sostenute da privati per la realizzazione e l’adeguamento di aree ecologiche condominiali ai fini del mantenimento dei contenitori domiciliari per la raccolta differenziata dei rifiuti.

È stato approvato il relativo bando per l'assegnazione dei contributi. Il testo integrale del Bando e il Modulo per la presentazione dell'istanza sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.grugliasco.to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi bandi e inviti/Bando per assegnazione di contributi per realizzazione e adeguamento aree ecologiche per il mantenimento dei contenitori per rifiuti urbani 2022, oppure si possono richiedere allo “Sportello Città”, in piazza Matteotti 38 (dal lunedì al venerdì, con orario 14-16).