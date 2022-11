Bonus teleriscaldamento, a Grugliasco richieste fino al 31 gennaio 2023: chi può fare domanda

Il Bonus può essere richiesto da tutti i Clienti domestici che hanno la propria residenza anagrafica nel Comune di Grugliasco e che hanno un contratto di teleriscaldamento per il servizio di riscaldamento o riscaldamento promiscuo per la propria abitazione.

Per i Clienti domestici in possesso dei requisiti sopra indicati, viene riconosciuto un Bonus una tantum per un importo pari a:

Lo sconto verrà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare residente e verrà riconosciuto per le utenze attive nel periodo 22 ottobre 2022 - 30 aprile 2023. Il valore del Bonus erogato non potrà comunque essere superiore all’importo fatturato per il servizio di teleriscaldamento nel periodo termico 2022 – 2023.