San Donato, ecoisole come “discariche a cielo aperto”: la Lega valuta esposto ad Arpa e ASL

“Discariche a cielo aperto”: vengono definite così, dalla Lega, le ecoisole posizionate a San Donato. Tra rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti e incuria, particolarmente evidente nella zona “bassa” del quartiere tra corso Regina e parco Dora, gli esponenti torinesi del partito esprimono una critica più ampia a questo servizio di raccolta differenziata, con la “minaccia” di presentare un esposto ad Arpa e ASL.

Ecoisole poco ecologiche

A descrivere, nel dettaglio, la situazione, è Laura Zoccali del comitato San Donato-Martinetto, da cui arrivano le segnalazioni: “Fin dall'installazione – spiega - delle prime ecoisole, nel febbraio 2021, abbiamo capito che qualcosa non funzionava: il sistema ha prodotto vere e proprie discariche a cielo aperto che aumentano giorno per giorno, con rifiuti di tutti i tipi non rimossi che lasciano liquami in grado di attirare piccioni e topi. La situazione è insostenibile e va risolta, promuoveremo anche una raccolta firme”.

Maccanti: “Rischi sanitari e ambientali

Tra i politici, la più decisa è la deputata e consigliera comunale Elena Maccanti: “Per Torino – commenta – si tratta di una situazione indegna, con rischi sanitari e ambientali: segnaleremo tutto all'assessora all'ambiente Foglietta perché non basta dire di volersene occupare ma occorre un intervento urgente per dare un segnale e delle risposte ai cittadini; stiamo valutando, a proposito, anche un esposto ad Arpa e ASL”.

Una proposta di soluzione