La Polizia sequestra oltre mezzo chilo di stupefacente in Barriera di Milano

I servizi di controllo straordinario del territorio operati dal personale del Commissariato Barriera di Milano, nel territorio di competenza, con l’ausilio dell’Unità cinofila dell’U.P.G.S.P, hanno consentito di rinvenire e sequestrare un’ingente quantità di sostanza stupefacente.

I servizi, svolti in orario pomeridiano e serale, hanno riguardato le aree di via Montanaro, via Sesia, via Scarlatti, Corso Giulio Cesare, Corso Palermo e via Malone.

Proprio qui, durante un’accurata bonifica della zona, i poliziotti hanno recuperato 7 involucri di cannabis dal peso complessivo di 375 grammi nascosti tra la grata ferrata e la vetrina di due negozi la cui attività è ormai cessata da tempo e dietro il pannello di una lavanderia a gettoni.

In via Lombardore, inoltre, all’interno delle parti comuni di un condominio, le Unità cinofile, hanno rinvenuto, consentendo così di procedere al sequestro a carico di ignoti, altri 400 grammi di hashish accuratamente celati in una cavità protetta da uno sportellino e ricavata all’interno della parete per l’ispezione delle condotte del gas. Altri frammenti di cannabinoidi e di crack sono stati recuperati poco distante, abbandonati nei pressi di un passeggino nell’androne del palazzo.

Durante i controlli sono state 44 le persone identificate, oltre 770 grammi lo stupefacente sequestrato e 2 gli esercizi controllati.