Collegno ospita la mostra "L'illusione della massa" di Diego Sestero

" Le folle non provano il desiderio della verità, chiedono solo illusioni, delle quali oltretutto non possono fare a meno - spiega la curatrice -- Infatti, come già sottolineava Freud, centomila persone insieme vogliono quello che, individualmente, non vorrebbero mai. Le azioni e i pensieri condivisi della moltitudine risultano discordanti rispetto al punto di vista del singolo. Un dualismo che ha interessato la società fin dalla sua nascita e che Sestero ripropone in una chiave di lettura pittorica nuova ".

Socio della Promotrice delle Belle Arti e di Piemonte Artistico, il suo atelier, Galleria Belle Époque, è a Rivoli in Via Manzoni 3B. Qui tiene corsi di pittura, workshop ed esposizioni personali. La sua produzione artistica parte dal figurativo paesaggistico per poi abbracciare la ritrattistica umana e animale. Su questi temi ha prodotto su commissione numerose tavole dipinte ad olio per un libro, in pubblicazione in Italia e Argentina, sulla storia delle strutture per le cure termali costruite negli anni ‘20 sulla laguna di Mar Chiquita nella regione di Cordoba. Oltre a, sempre su commissione, di varie tavole di grandi dimensioni con disegni a carboncino raffiguranti animali esotici.