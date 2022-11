Tragedia di Ischia, Lo Russo critico: “Condono voluto da Conte e votato da Fratelli d’Italia”

“Spiace anche in questo paese le forze politiche si occupino di dissesto idrogeologico solo quando capitano tragedie di questo tipo”. E’ con queste parole che il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha commentato la tragedia di Ischia, puntando il dito contro i “responsabili” del condono del 2018.

“Siamo di fronte all’ennesima tragedia legata al dissesto idrogeologico. Fa male, ma fa ancora più male vedere le dichiarazioni di esponenti politici responsabili di un condono come quello varato dal Governo gialloverde di Giuseppe Conte del 2018, votato anche da Fratelli d’Italia”, ha affermato il primo cittadino.

Le parole di Lo Russo non sono solo dichiarazioni di un sindaco, ma anche di un idrogeologo che conosce la materia in questione: “E’ un dramma reale, credo che oggi siamo in una situazione complesso a causa di quello capitato nel passato: il condono di Conte del 2018 ne è la conferma”.



Da qui l’analisi del sindaco: “Difficilmente saremo in grado di mettere in sicurezza il patrimonio edilizio, ma possiamo farlo con le vite dei cittadini”.

“Mi auspico che si possa fare con i sistemi di monitoraggio e allerta, il lavoro da fare è tantissimo e dovremmo prendere in considerazione l’ipotesi di investire di più in termini di prevenzione e dissesto idrogeologico soprattutto nelle aree più fragili” ha concluso Lo Russo.