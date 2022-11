Anas rivoluziona il traffico dei mezzi pesanti sulla Statale 24: le nuove regole tra Cesana e Claviere

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato anche per la stagione invernale 2022/2023 il calendario delle limitazioni per i mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate e per i veicoli con rimorchio e semirimorchio lungo la strada statale 24 “del Monginevro”, nell’ambito della Città Metropolitana di Torino. Sono esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso. Il provvedimento è stato elaborato in accordo con il gestore della rete stradale francese.