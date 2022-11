Contributo all'abbonamento Gtt per studenti: chi ne ha diritto a Grugliasco e come ottenerlo

Coloro che hanno acquistato l'abbonamento con pagamento in unica soluzione o rateale con l'Istituto di credito convenzionato con GTT potranno inoltrare apposita istanza per richiedere il contributo ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022 scrivendo esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.grugliasco.to.it .

L'erogazione avverrà prioritariamente per gli studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia A e, a seguire, per gli studenti inseriti in nuclei familiari all'interno della fascia B in base all'ammontare dell'ISEE dichiarato e non all'ordine di presentazione dell'istanza.

"Ancora una volta abbiamo ritenuto necessario rendere concreto e sostanziale il diritto allo studio e per farlo abbiamo cercato di contribuire a precostituire le condizioni di base per agevolare le famiglie dei ragazzi grugliaschesi che intendono impegnarsi per la propria formazione – afferma l'assessore ai Trasporti Raffaele Bianco – Il nostro aiuto si rivolge a quegli studenti, universitari e delle scuole superiore, che, per recarsi presso gli istituti scolastici o le facoltà al di fuori del territorio comunale, devono utilizzare i mezzi pubblici. Si tratta di un contributo che certo non certo non potrà essere risolutivo di situazioni di estrema difficoltà economica, ma che, sicuramente, tende a ricomprendere una fascia ampia di nuclei familiari e che, comunque, testimonia un'attenzione ai ragazzi che studiano e il rispetto per i sacrifici che le loro famiglie compiono per consentirglielo".