Riapre per le festività natalizie la Bottega Paideia

Torna la magia e la bontà del Natale alla Bottega Paideia. A Torino in via Villa della Regina 9/D riapre il negozio solidale con tante idee regalo per adulti e bambini: dagli oggetti di design agli articoli per la casa, dai prodotti gourmet ai giocattoli, dai gadget agli accessori. Ogni acquisto alla Bottega è speciale perché aiuta gli oltre 700 bambini con disabilità e le famiglie seguite dal Centro Paideia.

Una formula consolidata che trae origine da uno spunto nato in viaggio: “La scintilla – racconta Paola Giubergia, consigliera della Fondazione Paideia – è scattata quando a Parigi ho visitato Merci, il negozio creato dalla famiglia Cohen del celebre marchio Bonpoint. Un luogo dove moda e design sono al servizio della solidarietà, perché tutto il ricavato è destinato in beneficenza. Da lì l'idea di replicare il modello a Torino”.

La Bottega Paideia è prima di tutto un luogo di incontro, dove le persone vengono volentieri per cercare cose belle, ricercate e originali, sapendo di fare del bene. Il regalo diventa doppio: ogni acquisto assume un valore diverso perché contribuisce a regalare momenti felici e ore di terapia ai bambini con disabilità, offrendo anche alle loro famiglie la possibilità di trovare il tempo e i giusti spazi per nuove relazioni in un clima sereno.

“La possibilità di sostenere le iniziative di Paideia in un’occasione come il Natale rappresenta per noi un importante aiuto. Per supportare le attività di riabilitazione, sportive e di tempo libero e garantire spazi di ascolto e di confronto a genitori, fratelli e nonni” – dichiara Fabrizio Serra, Segretario Generale della Fondazione Paideia.

I prodotti sono acquistabili in negozio e online, sul sito bottegapaideia.it

La magia del Natale sta arrivando e Fondazione Paideia, per il secondo anno, torna con il proprio Calendario dell’Avvento in un’edizione limitata che trasforma l’attesa del Natale in un’occasione di solidarietà. Con una donazione di 25 euro, sarà possibile contribuire a sostenere i progetti della Fondazione Paideia dedicati alle famiglie con bambini con disabilità, oltre che gustare dei deliziosi cioccolatini Domori aprendo ogni giorno una nuova casellina del Calendario.