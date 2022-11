Olio CBD e Popper in cima alla lista dei Regali di Natale

Maglioni rossi con le renne addio. I primi studi di settore che inquadrano le propensioni all’acquisto dei consumatori per il prossimo Natale 2022 mettono sotto i riflettori due prodotti davvero “stupefacenti”.

Stabili nella Top Ten dei prodotti più acquistati per metterli sotto l’albero sono Popper Legali e Olio di CBD.

Abbiamo cercato conferma del dato al primo e più importante delivery di cannabis legale in Italia: justmary.fun

Olio di CBD e Popper

Si posso senz’altro confermare il dato, – ci dice Matteo Moretti CEO e founder di Justmary – negli ultimi giorni abbiamo notato, oltre al consueto ritmo di vendita, un intensificarsi di ordini legati soprattutto all’olio di CBD e ai Popper; siamo convinti che la qualità dei nostri prodotti e la rapidità nelle consegne stiano giocando un ruolo fondamentale nel preferire il nostro sito per gli acquisti natalizi”.

Attraverso il sito Justmary molti vecchi e nuovi clienti si sono sbizzarriti nel comporre e ricomporre deliziosi Christmas Box. Cerchiamo insieme di scoprire il regalo perfetto per rendere stupefacente il Natale 2022.

Il regalo perfetto

Non ci sono più dubbi. Dietro questa grande ondata di vendite c’è un prodotto, l’Olio di CBD, la cui efficacia è stata ampiamente dimostrata non solo da attenti studi, ma dall’utilizzo quotidiano di migliaia e migliaia di persone. Ecco perché chi lo ha provato e ne ha tratto giovamento ha scelto di metterlo in cima alla lista dei regali di Natale.

L’olio di CBD rappresenta il rimedio naturale più efficace per affrontare periodi di stress più o meno lunghi. Non dà dipendenza, normalmente è ben tollerato, non ha particolari controindicazioni e una volta individuato il giusto dosaggio diventa un alleato fedele. L’Olio di CBD gioca un ruolo importante nel benessere psicofisico, persino degli animali; ha innumerevoli proprietà tra cui antidolorifica, antinfiammatoria, antiossidante, neuroprotettiva, lenitiva, ed è efficace contro l’ansia, l’insonnia e lo stress.Non essendo psicoattivo, l’olio di CBD può essere regalato in totale sicurezza.

Largo al divertimento

Qui andiamo all’opposto. La voglia di divertimento prende il sopravvento sul desiderio di relax. Da soli oppure in compagnia la serata si può accendere provocando un piacere istantaneo assolutamente “legale”. Il Popper è un fedele compagno di chi ha solo voglia di serate “frizzanti”. Un uso consapevole del Popper trasporta rapidamente in uno stato di euforia e di trasgressione. Regalare a Natale una selezione dei migliori Popper legali aggiunge “pepe” alle nostre relazioni.

Oggi o mai più

Justmary.fun è sempre aperto. 24 ore su 24 si può piazzare l’ordine con la certezza di riceverlo nel breve. Tutto legale, tutto di alta qualità. Ora non vi resta solo che prenotare i vostri regali “stupefacenti”.