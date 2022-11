Al Complesso Bosco della Stella Korian di Rivoli l’incontro introduttivo ‘La Mindfulness come via per prendersi cura di sé’, a cura del Dott. Giuseppe Reale, istruttore di Mindfulness

Si terrà giorno 1 dicembre presso il Complesso Bosco della Stella Korian di Rivoli (TO) la conferenza introduttiva ‘ La Mindfulness come via per prendersi cura di sé ’, a cura del Dott. Giuseppe Reale , istruttore di Mindfulness.

L’incontro, previsto alle ore 18.00 nella Struttura di Corso Francia 214 a Rivoli, sarà l’occasione per illustrare il legame tra mente e corpo. Lo stress è considerato oggi una delle principali cause di stati infiammatori che incidono sulla capacità dei tessuti di mantenersi sani, infatti, sono diversi gli studi che hanno dimostrato come gli stati emozionali e mentali possono incidere sullo stato di salute generale del corpo. La Mindfulness con Protocollo integrato per la riduzione dello stress (o MBSR) aiutata a gestire lo stress in modo funzionale, a beneficio della salute del corpo.