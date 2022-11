Settimo Torinese vuole crescere "a piccoli passi": la strategia è coinvolgere i più piccoli

Dal quartiere Candelaro di Foggia e Settimo Torinese, per un modello che permetta di far crescere la città con effetti di inclusione e valorizzazione delle risorse del territorio. Si chiama “Città a piccoi passi" il convegno organizzato nei giorni scorsi alla Biblioteca civica Archimede da A.L.I (Autonomie Locali Italiane), Rete dei Comuni Sostenibili, Comune di Settimo Torinese, Fondazione E.C.M., Amate L’Architettura e UCBB (Una Città per bambini e bambine).



Riflettori accesi sul progetto “Una città per bambine e bambini. Osservare la sostenibilità dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi”, che proprio a Settimo è stato realizzato nei mesi scorsi, promosso dall’associazione Amate L’Architettura

"Il convegno “Città a piccoli passi”, nasce dall’esigenza di promuovere, condividere e diffondere un nuovo modo di guardare la città sia per chi la vive quotidianamente, sia per chi la governa", spiegano i responsabili dell'iniziativa. E lo strumento principale è quello di "promuovere la costruzione di nuove idee e modi d’uso della città con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei più piccoli".