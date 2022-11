Bonus teleriscaldamento, sostegno agli affitti e progetti di Pubblica Utilità: ecco chi può beneficiarne a Nichelino

Il momento che stiamo vivendo tutti è molto complicato: prima il Covid, poi il caro energia ingenerato (non solo) dalla guerra in Ucraina, ora il timore di una recessione alle porte. Ed allora la Città di Nichelino ha deciso di mettere in campo diverse iniziative con azioni di welfare mirate, capaci di offrire risposte soprattutto alle fasce più deboli.

Azioni di welfare mirate per aiutare chi è in difficoltà

“Quest’anno è quanto mai fondamentale essere accanto ai cittadini, sostenendoli con azioni concrete – commentano il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, l’Assessora al Welfare e alle Politiche della Casa Paola Rasetto e l’Assessore al Lavoro Fiodor Verzola - Come Amministrazione ci siamo sempre mossi con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e nessuna. Aiutare i più fragili è un dovere per la Città, così come è un dovere attuare misure di welfare capaci di arginare questo periodo di crisi così da offrire a tutte e tutti la possibilità di fare fronte alle difficoltà del momento per avere l’opportunità di ripartire tutti insieme”.

Progetti di Pubblica Utilità (PPU) – Domande dal 5 al 9 dicembre 2022

Con i Progetti di Pubblica Utilità (PPU) finanziati con i fondi del POR FSE 2014-2020 dalla Regione Piemonte, la Città di Nichelino, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Moncalieri, vuole dare la possibilità a 10 soggetti disoccupati di essere avviati con un contratto a tempo determinato per 5 mesi, per attività da realizzare sul territorio cittadino. Il progetto, denominato “Responsabilità collettiva: cura degli spazi esterni della città e percorsi per l'inserimento lavorativo”, sarà realizzato a cura della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione sc onlus. Le attività che si intendono svolgere rientrano nell’ambito della valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico ed hanno come obiettivo il mantenimento del decoro urbano e lo sviluppo di responsabilità collettiva sulle tematiche del rispetto ambientale.

L’Avviso pubblico per la selezione è pubblicato sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro. È possibile presentare la propria candidatura dalle ore 08.00 del 5/12/2022 alle ore 23.00 del 9/12/2022. Le domande di adesione al bando possono essere effettuate online mediante l’utilizzo di un link o QR Code dedicati accedendo alla sezione dedicata sul sito istituzionale di Agenzia Piemonte Lavoro. Il link cui collegarsi per la candidatura è: https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/progetti-di-pubblica-utilita-ppu/

Le graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno pubblicate e saranno consultabili sul sito Istituzionale di Apl (www.agenziapiemontelavoro.it).

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o per chiedere un supporto alla candidatura contattare l'Ufficio Lavoro: tel. 011 6819278, mail serviziolavoro@comune.nichelino.to.it

Bonus Iren TLR 2023 - Domande entro il 31 gennaio 2023

La società IREN Mercato S.p.A. ha deciso di riconoscere uno sconto sulla bolletta del Teleriscaldamento “Bonus TLR 2023” a favore dei Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati a parziale compensazione della maggiore spesa sostenuta dalle famiglie a causa dell’eccezionale aumento subito dal gas naturale nel 2023.

Il bonus è rivolto ai clienti diretti e indiretti intestatari di un contratto di fornitura di teleriscaldamento (individuale o centralizzato) attivo, residenti nel Comune di Nichelino ed appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE 2022 non superiore a 25.000,00 €.

Il Bonus TLR 2023 verrà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare residente nel territorio del Comune per le utenze attive o che sono state attive nel periodo 22 ottobre 2022 – 30 aprile 2023.

Gli interessati potranno presentare istanza per il Bonus TLR 2023 con una delle seguenti modalità alternative:

nuovi beneficiari potranno presentare domanda tramite il portale dello “Sportello Unico Digitale” al link https://comune.nichelino.to.it/su_procedimento/bonus-teleriscaldamento/?ambito=susocb potranno presentare domanda tramite il portale dello “Sportello Unico Digitale” al link

già beneficiari del Bonus TLR 2022 potranno presentare istanza direttamente alla Società con le modalità indicate sul sito istituzionale https://www.irenlucegas.it/bonus-e-agevolazioni i soggettipotranno presentare istanza direttamente alla Società con le modalità indicate sul sito istituzionale

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio 2023.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio politiche sociali del Comune di Nichelino al numero 011 6819533 / 278 / 802.

Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2022

Rivolto ai cittadini italiani o di uno Stato aderente all’U.E. o di Stati extra-europei oppure apolidi in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, residenti nei Comuni di Nichelino, Candiolo, Vinovo, Piobesi Torinese.

I richiedenti devono essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6, con il canone regolarmente corrisposto e il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a Euro 6.000,00. Per ulteriori dettagli relativi ai requisiti di accesso si invita a consultare il Bando regionale.

La domanda può essere presentata fino al 23/12/2022 esclusivamente tramite SPID accedendo al seguente link: https://comune.nichelino.to.it/su_procedimento/sostegno-locazione-2022/?ambito=susoc

Per eventuali chiarimenti o laddove si necessiti di ausilio alla compilazione della domanda è possibile prendere appuntamento telefonando al numero 011 6819573 o inviando una mail a casa@comune.nichelino.to.it (Ufficio Casa). Oppure al numero 388 9848869, attivo solo il venerdì dalle 9.00 alle 12.00, (Associazione Kairos).

Chi avesse necessità di supporto per l’attivazione dello SPID, oltre che per la compilazione della domanda FSL22, può rivolgersi all’Associazione Kairos che sarà presente tutti i martedì fino al 31/12/2022 dalle 15.00 alle 18.00 presso lo sportello di Piazza Aldo Moro 50 a Nichelino.