Grugliasco, modifiche alla viabilità in via Gramsci e in via Cantore

Fino alle ore 19 di mercoledì 30 novembre, per consentire l'esecuzione di lavori edili, verrà modificata la circolazione in viale Gramsci e in via Cantore a Grugliasco.

Più precisamente: sarà vietata la sosta con rimozione forzata nel controviale in viale Gramsci nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cantore e il numero civico 68 e sarà vietato il transito in via Cantore tra l'intersezione con viale Gramsci e il numero civico 3.