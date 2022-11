L'ex cartiere Burgo di San Mauro fanno da set al primo film da regista di Neri Marcorè

La storia

La storia è quella del trentenne Walter Vismara, che ama condurre una vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell'animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. All’improvviso la sua fabbrica chiude e lui si ritrova in un'azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto.