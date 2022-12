Una cerniera verde lungo via Madama Cristina: il progetto che unisce San Salvario ai suoi confini

Una cerniera verde correrà lungo tutta via Madama Cristina.

E' l'ambizioso progetto "Il verde si fa strada" che coinvolgerà anche Piazza Govean, Giardini Anglesio e Piazza Graf.

Vincitore di un bando di Compagnia di San Paolo, è nato dell'immaginazione di LAQUP in collaborazione con Donne per la difesa della società civile, Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario, Fondazione per l'architettura / Torino e Circoscrizione 8.

"Nella scorsa consigliatura la Circoscrizione 8 è intervenuta con un contributo di 90mila euro - spiega il presidente Massimiliano Miano - per le opere accessorie stradali, fondamentali per consentire questo intervento".