Caso plusvalenze Juve, l'intercettazione: "Per fortuna ci siamo fermati". Il gip: "Buona fede possibile"

"Per fortuna alla luce delle recenti visite ci siamo fermati". E' quanto disse, riferendosi alla prassi delle plusvalenze e agli accertamenti della Consob, il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, in una conversazione intercettata dalla Guardia di finanza il 22 luglio 2021.

Niente carcerazione preventiva per Agnelli

Cherubini non è tra i dirigenti bianconeri indagati. Questa frase è uno degli elementi su cui poggia la decisione del gip del Tribunale di Torino di non accogliere le richieste di misure cautelari e interdittive per Andrea Agnelli e altri dirigenti bianconeri: non sono stati ravvisati pericoli di reiterazione del reato.

Dodici richieste di rinvio a giudizio

Dodici richieste di rinvio a giudizio a carico di altrettanti indagati: tra loro, l'ex presidente Agnelli e il suo vice, anche lui dimissionario, Pavel Nedved. Sono queste le conclusioni dell'inchiesta Prisma che riguarda il presunto falso in bilancio della Juventus. Un "caso" che ha portato lunedì sera alle dimissioni dell'intero cda della società bianconera. Le richieste saranno notificate nei prossimi giorni.

Juve in buona fede per il gip Morello

Sulla questione delle plusvalenze la Juventus potrebbe essere in buona fede. È quanto osserva Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino che lo scorso 12 ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Agnelli e gli altri indagati.

Alla luce degli atti disponibili in quel momento, il giudice ha scritto che se la Juventus si è davvero attenuta alla prassi standard "risulterebbe difficile ipotizzare un discostamento consapevole, e quindi in definitiva doloso, dai corretti criteri di contabilizzazione delle poste". Per Morello è comunque opportuno "un accurato approfondimento".