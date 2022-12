Energia, Chivasso lavora per la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno

Il Comune di Chivasso e Confindustria Canavese sono al lavoro per la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno sul territorio chivassese.

Il progetto è stato presentato oggi al consigliere con delega alla Pianificazione territoriale e ai Trasporti della Città metropolitana di Torino, Pasquale Mazza, dal presidente e dalla direttrice di Confindustria Canavese, Paolo Conta e Cristina Ghiringhello, e dal primo cittadino di Chivasso Claudio Castello che ha auspicato l'insediamento dell'impianto "in un'area dismessa del suo territorio, valutando insieme alla Città metropolitana e alla Regione la congruità del sistema viario e trasportistico".

Mazza ha spiegato che "nell'ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile è prevista la messa a punto di uno specifico Piano per la logistica il cui avvio è previsto per il 7 dicembre, ed è importante poter dare spazio anche a situazioni progettuali che avranno specifiche esigenze per essere pienamente sostenibili".