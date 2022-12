Io Lavoro, cosa cercano le imprese nei candidati? "Competenze per garantire competitività" [VIDEO]

Una forte richiesta di competenze, a tutti i livelli. E’ quello che emerge dalla tavola rotonda organizzata a Io Lavoro, nella seconda giornata dalla Jobs Fair al Lingotto. Un momento di confronto a cui hanno partecipato l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, Alessandro Traverso (Ceo Coresales Srl), Emilia Delmastro (HR Manager Less Srl), Eleonora Faina (direttore generale Anitec - Assinform), Livio Boero (dirigente Politiche del Lavoro della Regione Piemonte), Elisa Floredan (ricercatrice monitoraggio, studi e ricerche dell’Agenzia Piemonte Lavoro) e Giorgio Vernoni (ricercatore area mercato del lavoro di Ires Piemonte).

“Abbiamo parlato di competenze non formali e informali, di soft skills: c’è una necessità di evidenziare le capacità e le attitudini in base all’indole delle persone. Le imprese hanno la necessità di avere competenze sempre più definite e capaci di essere innovative per l’impresa stessa” ha spiegato Elena Chiorino. “Vogliamo lavorare a stretto contatto con il mondo del privato, credendo nell’importanza della partnership pubblico-privato, proprio per fare in modo di restituire una progettazione che dia garanzie di competenza al lavoratore e garanzie di competitività all’impresa” ha concluso l’assessore.



Il momento di confronto è stato particolarmente apprezzato da Alessandro Traverso, Ceo di Coresales Srl - Gruppo Rollino: “E’ stata una tavola rotonda molto interessante perché molto operativa. Io Lavoro e Regione Piemonte hanno fatto leva sugli aspetti della mappatura delle competenze sul territorio per andare a profilare sia professionisti da ricollocare sul mercato esistente e soprattutto matchare con le esigenze del mercato”. “L’invito che abbiamo recepito in modo positivo - ha poi affermato Traverso - è stato quello di poterci confrontare come imprenditori sul territorio per dire alle istituzioni come ricercare profili che il mercato richiede”.

Analizzare le caratteristiche del personale, permette poi di programmare la formazione professionale. Nel confronto continuo tra pubblico e privato, un punto di vista da tenere sempre in considerazione è quello degli HR. Importante quindi il contributo di Emilia Delmastro, HR manager Less Srl, del gruppo Rollino: “A livello del gruppo abbiamo attuato un’analisi legata alle competenze interne che abbiamo attualmente e che effettivamente ci mancano. Con quest’analisi sarà più facile tramettere l’identikit della figura ideale che ci occorrerà inserire prossimamente nelle nostre business unit, i nostri gruppi di lavoro”. “Possiamo creare una partnership molto forte per andare a collaborare a stretto giro con quelle che sono le pubbliche amministrazioni”, ha concluso Delmastro.