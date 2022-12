Entro giugno 2023 sulle strade di Torino i nuovi Hitachi Rail, ma non viaggeranno sulla linea 4

Entro giugno 2023 entreranno in servizio sulle strade di Torino i primi tram Hitachi Rail . Attualmente nei depositi Gtt sono arrivati quattro nuovi mezzi disegnati da Giugiaro, che stanno completando il rodaggio: quello del primo aveva preso il via a maggio.

In pensione i vecchi tram arancioni

"Rafforzare il trasporto pubblico locale - ha sottolineato l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - è uno degli obiettivi della transizione ecologica della Città per ridurre l'inquinamento. Il tram è un mezzo sostenibile ed efficiente su cui investire". In totale è atteso l'arrivo di 70 Hitachi Rail, che manderanno progressivamente in pensione i tradizionali tram arancioni 2.800. I nuovi mezzi, lunghi 28 metri e con una capienza da 200 passeggeri, sono prodotti nelle officine di Napoli, Pistoia e Reggio Calabria: l'investimento totale è da oltre 63 milioni di euro.