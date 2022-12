Gli Insuperabili diventano protagonisti anche nel mondo del digitale

Alla vigilia di una ricorrenza molto importante, la Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, Insuperabili è lieta di annunciare l’inizio di una nuova stimolante avventura, con compagni di viaggio davvero d’eccezione. I ragazzi sono infatti tra i testimonial della campagna digital #KeepPerforming, lanciata da Kappa sui propri canali social tra novembre e dicembre.

Il rinomato brand torinese leader nel settore dell’abbigliamento sportivo ha infatti scelto l’Associazione nata nel 2012 a Torino tra i tre team protagonisti della nuova stagione Fall-Winter 2022.

Insieme alla realtà torinese figureranno inoltre “Truly Design”, la crew di street street artists nata sempre a Torino nel 2003, e il trio di dj tutto al femminile “Le Strulle”, protagonista di oltre 2000 serate in tutto il mondo negli ultimi 14 anni.

Winning starts Within - Attraverso uno storytelling autentico, con l’ausilio di video e immagini, la campagna di Kappa® mette in risalto le caratteristiche principali che accomunano i tre team testimonial: l’esaltazione della diversità, il desiderio di cercare nuovi orizzonti, la determinazione nel superare costantemente gli ostacoli.

I tre gruppi riescono infatti a trovare in ogni momento dentro se stessi la voglia di vivere ed esaltare la propria passione.

Kappa® mostra come la forza di un team abbia la potenza di amplificare il

successo delle storie individuali. Proprio com’è accaduto ai talent protagonisti di #KeepPerforming.

La nuova campagna Kappa® #KeepPerforming è firmata Mashfrog Creative Solutions, agenzia creativa con sedi a Milano, Roma e in altre sei città internazionali.

Davide Leonardi, presidente di Insuperabili: “Questa nuova sfida rappresenta per noi un motivo di orgoglio e una grande emozione. Questo momento costituisce un passaggio importante di un percorso condiviso e cominciato l’anno scorso. Sono entusiasta di vedere i ragazzi di Insuperabili scelti come Testimonial per una campagna così importante come #KeepPerforming, che promuove gli stessi valori ed obiettivi che cerchiamo di trasmettere a tutti i nostri atleti ogni giorno. Siamo infatti fermamente convinti che il team sia in grado di migliorare, accrescere e potenziare il valore del singolo, in ogni contesto sportivo e non. Per una realtà come la nostra, nata a Torino, è un onore lavorare - come facciamo dallo scorso anno - con un partner del valore di Kappa. Siamo sicuri che da qui al 2025 potremo realizzare altri grandi progetti insieme”.