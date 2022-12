Il tram è nato a Torino e festeggia 150 anni: domenica parata dei mezzi storici in piazza Castello

A Torino è nato il tram . Il 1° gennaio 1872 la Città inaugurò - primo in Italia - un servizio pubblico di carrozze su rotaia trainate da cavalli, anticipando così Napoli, Trieste, Roma e Milano. Il viaggio di prova, effettuato tra piazza Castello e piazza Carducci, era avvenuto tre giorni prima, il 29 dicembre del 1871. E per celebrare le tradizionali vetture su binari domenica torna il Trolley Festival , giunto quest'anno per la sua 16° edizione.

Tram storici in piazza Castello

L'appuntamento è fissato il 4 dicembre, a partire dalle 9 alle 18, in piazza Castello. Qui sarà possibile ammirare tram targati 1911, passando poi agli anni '30, '60 e '70, per giungere ai modelli più recenti degli anni '90 e 2000. " Quest’anno - ha spiegato Roberto Cambursano , Presidente ATTS - per festeggiare i 150 anni del primo tram a Torino, la manifestazione sarà particolarmente ricca con una grandiosa parata di veicoli storici insieme ai tram moderni ”.

Il programma

Dalle 10.30 alle 12.00 è programmata una “Sarabanda Tranviaria” con l’impiego di 12 tram storici in circolazione continua con ingresso e uscita da piazza Castello su tre diverse direzioni: Giardini Reali, Via Po e Via Pietro Micca. Dalle 12 alle 13 è prevista una Grande Parata con la partecipazione di tutti i veicoli disponibili della flotta storica, integrati da esemplari di tram moderni, speciali e di servizio, per un totale di 20 veicoli.

La parata sarà aperta dal nuovo tram GTT Serie 8000 di imminente entrata in servizio a Torino. Il percorso si snoderà da piazza Castello (a partire dall’incrocio con via Roma) per via Po fino a piazza Vittorio Veneto.