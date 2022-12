"Aspettando il Natale" appuntamenti e incontri per le vie di Grugliasco e al parco culturale Le Serre

Il ritrovo è alle 15, in piazza Don Cocco, con l’inaugurazione del presepe allestito dal Borgo Centro Ressia San Bastiannella nella “Cappella di San Vito”. Seguirà la sfilata per le vie del centro con i figuranti storici dei borghi e gli sbandieratori e musici della Città, che toccherà via Cravero, via Lupo, piazza 66 Martiri e via Lanza.