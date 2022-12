Le luci di Natale “illuminano” la Circoscrizione 7 di Torino da Madonna del Pilone e Vanchiglia

L'accensione delle prime luminarie è avvenuta ieri sera in collaborazione con l'associazione ToBorgo e la presenza di Babbo Natale, mentre domani, domenica 4 dicembre, alle ore 17.30 sarà la volta di piazza Santa Giulia in collaborazione con le associazioni Commercianti di via Vanchiglia e Quartiere Vanchiglia AQV. L'ultima, in ordine cronologico, è in programma per giovedì 8 in corso Belgio, a cura dell'Associazione Commercianti Vanchiglietta.