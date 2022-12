Tff, domani in replica tutti i film premiati: ecco il programma

Si è conclusa con la premiazione dei film vincitori a 40esima edizione del Torino Film Festival. Ma c'è ancora un giorno per poter apprezzare nei cinema di Torino i film vincitori dei premi, nelle varie categorie.

Ecco le repliche in programma domenica 4 dicembre:

PALM TREES AND POWER LINES di Jamie Deck (USA, 2022, DCP, 110’)

OLD TRICKS di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov (Italia/Bulgaria, 2022, DCP, 6’)

N’EN PARLONS PLUS di Cecile Khindria e Vittorio Moroni (Francia/Italia, 2022, DCP, 76’)

WHERE IS THIS STREET? Di João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata