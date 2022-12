Nasce la "Cittadella del Welfare di Grugliasco": una risposta del territorio alle esigenze dei cittadini

La creazione della cittadella è un lavoro in fieri ma che nel corso del '22 ha già saputo creare sinergie importanti come la collaborazione con altri partner importanti quali l'ASL TO3 sui temi della promozione alla salute e che ha visto il raggiungimento di risultati importanti come il coinvolgimento di piu' di 150 cittadini attivi nelle azioni di volontariato civico e di prossimità e l'avvio di 5 sportelli sociali dislocati su tutta la città che hanno supportato e orientato circa 700 persone, molte delle quali in condizione di fragilità sociale ed economica. Quello messo in campo si è dimostrato già dai suoi primi passi un sistema capace non solo di aiutare la cittadinanza, ma di generare e attrarre ulteriori risorse attraverso la partecipazione a bandi erogati da enti pubblici e fondazioni per una cifra che sfiora i 200 mila euro.